Serie D girone G, la Casertana regola il Pomezia

Niente da fare per il Pomezia, che nella trasferta di Caserta contro la Casertana non riesce a racimolare punti ed esce dalla partita con zero punti e una situazione di classifica sempre più preoccupante. I pometini infatti sono ora fermi all'ultimo posto in classifica, anche se ad un punto dalla zona playout e a quattro dalla zona salvezza. C'è quindi tempo per la salvezza ma deve correre il Pomezia, battuto oggi tutto nel finale della prima frazione di tempo. Con Tringali al 28' e Casoli al 40' la squadra campana ha regolato il Pomezia, per il 2-0 finale.

CASERTANA - POMEZIA 2-0 (28'pt Tringali, 40'pt Casoli)