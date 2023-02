Serie D girone G, la Vis Artena si aggrappa a Gaeta e batte l'Arzachena

Domenica di sorrisi per la Vis Artena, che contro i sardi dell'Arzachena si prende tre punti importanti per la sua classifica. La squadra laziale ha inferto un duro colpo alle ambizioni playoff dei sardi, che stanno lottando con un'altra squadra laziale come la Lupa Frascati. L'Artena è andata in vantaggio subito, al 13' del primo tempo, grazie al gol di Gaeta e poi si è vista annullare il 2-0 di Filippini poco dopo per fuorigioco. Poca azione nel secondo tempo da entrambe le parti, con la Vis Artena che gestisce al meglio e nel finale sfiora il 2-0 con Angelilli. Resta così all'ottavo posto la Vis Artena, una posizione sopra il Monterotondo e a sette dall'ultimo posto playoff, occupato dalla Lupa Frascati.

VIS ARTENA - ARZACHENA 1-0 (13' Gaeta)