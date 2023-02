Serie D girone G, la Lupa Frascati ferma il Portici

Esce con un punto ed una buona prestazione la Lupa Frascati, impegnato nella difficilissima trasferta di Portici. Una partita non iniziata nel migliore dei modi per la Lupa, che al 30' subisce il calcio di rigore assegnato dall'arbitro per il fallo di Pompili, trasformato freddamente da Di Gennaro. La Lupa si compatta e non si perde, rispondendo nel secondo tempo con Marras e un atteggiamento molto migliore, anche se deve tremare per il colpo di testa di Filogamo. La perseveranza però viene premiata, con il Frascati che trova il pari all'ultimo respiro con Persano, che su assist di Senesi regala con il suo pallonetto un punto alla squadra laziale, che permette di mantenere l'ultimo posto playoff disponibile e allungando a due punti sul Cassino.

PORTICI - LVPA FRASCATI 1-1

PORTICI Borrelli, Maraucci, Di Gennaro (44’st Riccio), Mirante, Pelliccia, Pinto (28’st Nocerino), Amato (28’st Stallone), Maranzino, Senese, Cirillo, Filogamo PANCHINA Pomerio, Guarino, Amendola, Galizia, Mincione, Marino ALLENATORE Sarnataro

LVPA FRASCATI Casagrande, Giannetti, Rufo, Paolelli, Sabelli, Ferraro (8’st Avellini), Pompili (8’st Persano), Senesi, Traditi (30’s Sabatini), Marras (30’st Molinari), D’Angelo (24’st Flores Heatley) PANCHINA Moglianetti, Panella, Armini, Frosali ALLENATORE Chiappara

MARCATORI Di Gennaro 30’pt rig. (P), Persano 47'st (L)

ARBITRO Benevoli di Modena

ASSISTENTI Laurieri di Matera e Galluzzo di Locri

NOTE Ammoniti Maraucci, Stallone, Senese, Giannetti, D’Angelo, Rufo