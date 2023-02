Serie D girone G, l'Angri ferma il Real Monterotondo

Si ferma in Campania e resta al nono posto il Real Monterotondo, che nella trasferta campana di Angri non riesce a trovare i tre punti nonostante il vantaggio iniziale. La squadra laziale ha passato un primo tempo principalmente di difesa, respingendo i numerosi assalti dell'Angri, con Varsi e Benvenuti tra gli scudi. Ad inizio secondo tempo sembra esserci la beffa per l'Angri grazie al gol di deviazione di Carosi, bravo a deviare in rete il cross di Mattei e a suggellare un buon inizio di primo tempo. Per i campani ci pensa Cassata, che trafigge la porta ospite con un diagonale e dà speranze all'Angri, che però si infrange sul rosso commiato a Giordano all'85'.

ANGRI - REAL MONTEROTONDO 1-1 (57′ Carosi (R), 74′ Cassata (A)

ANGRI: Bellarosa, Riccio, Liguoro, Manzo, Varsi, De Rosa( 56′ Fiore), Barone, Aracri( 56′ Cassata), Langella, Fabiano( 73′ Giordano), Sall. A disposizione: Esposito, Vitiello, Pagano, Cassata, Della Corte, Fiore, Visconti, Giordano, Acunzo. Allenatore: Carmelo Condemi

REAL MONTEROTONDO SCALO: Benvenuti, Macri, Calisto, Gianni Tony, Albanesi, Pallladini, Carosi(75′ Facenna), Mattei( 66′ Meledandri), Fontana(75′ Di Vico), Cannas( 69′ Tilli), Putti( 87′ Trubiani). A disposizione: Faraglia, Pasqui, Facenna, Santi, Meledandri, Trubiani, Tilli, Di Vico, Sansotta. Allenatore: Giorgio Marcangelli

Ammoniti: Manzo (A), Cassata (A), Mattei (R), Benvenuti (R)

Espulsi: Giordano (A)

Arbitro: Davide Galiffi della sezione di Alghero.

Assistenti: Fabrizio Cozza della sezione di Paola e Davide Gagliotti della sezione di Lamezia Terme.