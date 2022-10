Europa League: dove vedere in tv Lazio-Sturm Graz. Le probabili formazioni

Dopo lo show offerto a Firenze contro la Fiorentina, la Lazio torna a pensare all'Europa League. Giovedì 13 ottobre alle ore 21:00 la formazione di Sarri ospiterà lo Sturm Graz per la quarta giornata del Girone F. La sfida di andata in Austra è terminata con un pareggio per zero a zero, e il concomitante pareggio nell'altra partita del girone ha fatto restare intatto l'equilibrio del raggruppamento con tutte e quattro squadre a 4 punti. La Lazio all'Olimpico proverà a mettersi in prima fila per il passaggio del turno.

Lazio-Sturm Graz, le ultime di formazione

Maurizio Sarri pensa a qualche cambio di formazione. Niente turnover in porta dove ci sarà Provedel, pronta a cambiare la difesa. Marusic uscito malconcio e in lacrime dopo un brutto scontro a Firenze, può rifiatare lasciando spazio ad Hysaj. Gila è pronto a sostituire uno tra Romagnoli e Patric. Confermato Lazzari. A centrocampo ha recuperato Cataldi che è pronto per giocare dal 1' al posto di Marcos Antonio. Torna titolare Luis Alberto, non si tocca Milinkovic-Savic. Straordinari per Immobile che guiderà l'attacco. A suo supporto Zaccagni e Pedro favorito su Felipe Anderson. Dalla panchina Cancellieri.

Lo Sturm Grazi è pronto a scendere in campo senza nessuna novità rispetto all'andata. Ajeti e Boving guideranno l'attacco, a Stankovic le chiavi del centrocampo. In difesa Dante.

Lazio-Sturm Graz, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

Sturm Graz (4-3-1-2): Siebenhandl; Gazibegovic, Wuthrich, Affengruber, Dante; Hierlander, Stankovic, Prass; Horvat; Boving, Ajeti. All. Ilzer

Lazio-Sturm Graz, dove vedere la partita

La partita Lazio-Sturm Graz sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Tramite Dazn basterà essere abbonati e collegare la propria smart tv all'app, oppure collegare il televisore a TimVisionBox, Playstation 4/5 o Xbox o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. In alternativa sarà possibile vedere la partita su pc, smarthone e tablet tramite app o sito Dazn.

Gli abbonati Sky potranno vedere la sfida dell'Olimpico Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport. Valido anche il servizio streaming di Sky, SkyGo.

Il match dei biancocelesti sarà pure trasmesso in chiaro sul canale TV8.