Fiorentina-Lazio 0-4: show biancoceleste al Franchi. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Lazio vince con un netto quattro a zero in casa della Fiorentina. I biancocelesti giocano benissimo in palleggio e alla grande in contropiede collezionando gol e occasioni. Ma la formazione di Sarri è una squadra matura che sa come soffrire e porta a casa un altro clean sheet non scontato, anzi con Romagnoli che guida la difesa in maniera perfetta. Le reti sono tutte di pregevole fattura. A segno Vecino, Zaccagni, Luis Alberto e Immobile che interrompe il digiuno. La Lazio sale al terzo posto a quota 20 punti a -3 soltanto dal primo posto della Serie A. La Lazio vola.

Fiorentina-Lazio, la cronaca

Al terzo un’indecisione di Biraghi per poco non favorisce Felipe Anderson che con un colpo di testa va vicino al gol beffando Terracciano. Sul ribaltamento di fronte Jovic calcia da ottima posizione dentro l’area, Provedel pasticcia col pallone che passa fra le sue gambe e solo dopo Marusic salva tutto spazzando via. Si rifà il portiere laziale poco respingendo un tentativo di mancino di Ikone. All’11esimo la Lazio passa in vantaggio con Vecino che di testa spedisce in rete un corner di Zaccagni. Al 25esimo la Lazio fa due a zero con Zaccagni che di testa spedisce all’angolino un cross di Milinkovic-Savic. Al 32esimo Vecino ha l’occasione di trovare la doppietta ma il suo tiro è facile preda di Terracciano. Al 45esimo Madragora da posizione defilata calcia col mancino trovando una deviazione e il pallone che termina sulla traversa. Sul corner seguente miracolo di Provedel su colpo di testa di Martinez Quarta. Al 54esimo traversa clamorosa di Immobile con un mancino al volo su ennesimo assist di Milinkovic. All'80esimo Luis Alberto va via in progessione personale e arriva a calciare trovando la parata di Terracciano. All'86esimo la Lazio cala il tris con Luis Alberto. Lo spagnolo chiude la partita con uno splendido destro su assist di Immobile. Al 90esimo Gonzalez col palonetto prova a sorprendere Provedel ma il pallone esce largo. Al 91esimo arriva pure il poker laziale con Immobile: lancio di Luis Alberto tacco di Milinkovic e tocco vincente del capitano biancoceleste.

Tabellino e pagelle

Fiorentina (4-3-3): Terracciano 6; Dodo’ 5, Martinez Quarta 5, Igor 5,5 (dal 59’ Milenkovic 5), Biraghi 5,5; Bonaventura 5,5 (dal 72’ Maleh 5,5), Amrabat 5 (dal 59’ Barak 6), Mandragora 5,5; Ikone 6 (dal 46’ Gonzalez 5,5), Jovic 4,5, Kouame 6 (dal 72’ Saponara 5,5). All.: Italiano 5

Lazio (4-3-3): Provedel 7; Lazzari 6,5, Patric 6,5, Romagnoli 7, Marusic 6,5 (dal 72’ Hysaj 6); Milinkovic-Savic 7,5, Marcos Antonio 6 (dal 62’ Luis Alberto 7), Vecino 7; Felipe Anderson 6 (dal 79' Pedro 6,5), Immobile 7,5, Zaccagni 7,5 (dal 79' Cancellieri s.v.). All.: Sarri 8

Marcatori: 11’ Vecino (L), 25’ Zaccagni (L), 85' Luis Alberto (L), 91' Immobile (L)

Ammoniti: Amrabat (F), Igor (F), Mandragora (F), Dodo’ (F); Lazzari (L)

Arbitro: Maresca

I top e flop biancocelesti

Zaccagni 7,5: Continua il magic moment del 20 biancoceleste. Oggi un'altra ottima prestazione condita da un gol e un assist.

Milinkovic-Savic 7,5: Due assist oggi, sette in campionato. Gigante.

Immobile 7: Brutto primo tempo del capitano della Lazio ma si rifa nella ripresa con un gol e un assist.

Felipe Anderson 6: Tanto sacrificio, è quello che si vede di meno.