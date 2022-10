Sturm Graz-Lazio 0-0: pareggio a reti bianche in Europa League per i biancocelesti. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Lazio pareggia per zero a zero in casa dello Sturm Graz nella terza giornata di Europa League. Brutta partita degli uomini di Sarri che non giocano con la consueta brillantezza, vista l'ultima volta contro lo Spezia ma anzi soffrono il ritmo e dinamismo degli avversari rischiando nel primo tempo dove Provedel toglie le castagne dal fuoco. Milinkovic il peggiore in campo. Biancocelesti a quota quattro punti nel girone, fra una settimana all'Olimpico la sfida di ritorno.

Sturm Graz-Lazio, la cronaca

Al 13esimo un calcio d’angolo di Luis Alberto mette in difficoltà il portiere austriaco che devia sul palo. Al 14esimo rispondono i padroni di casa con un tiro da fuori area di Boving ma è bravissimo Provedel a deviare in angolo. Sul corner seguente è ancora super il portiere della Lazio a parare su un colpo di testa di Ajeti. Al 19esimo è meno efficace coi piedi il portiere biancoceleste che serve l’attaccante dello Sturm Graz che però da buona posizione non trova la porta. Dopo ci prova Stankovic da posizione defilata trovando un attento Provedel a respingere. Nella ripresa Affrengruber mette i brividi ai biancocelesti ma il suo tiro da buona posizione è strozzato e termina al lato. All'81esimo una brutta entrata di Gazibegovic su Zaccagni costa al terzino degli austriaci il doppio giallo e il conseguente cartellino rosso.

Tabellino e pagelle

Sturm Graz (4-3-1-2): Siebenhandi 6; Gazibegovic 4, Affrengruber 6,5, Wuthrich 6,5, Dante. 7; Stankovic 6,5, Hierlander 6,5 (dal 76' Ljubic s.v.), Prass 5,5 (dall'85' Ingolitsch s.v.); Horvat 6 (dal 70’ Kiteishivilli 5,5); Boving 6,5 (dal 70’ Fuseini 6), Ajeti 6 (dal 76' Sarkaria s.v.). All.: Ilzer 6

Lazio (4-3-3): Provedel 6,5; Hysaj 5,5, Gila 5,5 (dal 75’ Patric 6), Romagnoli 6,5, Marusic 6 (dal 46’ Lazzari 6); Cataldi 5,5, Milinkovic-Savic 5 (dal 63’ Vecino 5,5), Luis Alberto 6; Felipe Anderson 5,5 (dal 46’ Zaccagni 5,5), Pedro 6 (dal 72’ Cancellieri 5,5), Immobile 5. All.: Sarri 5,5

Marcatori:

Ammoniti: Siebenhandi (S), Kiteishivilli (S); Cataldi (L), Patric (L)

Espulsi: Gazibegovic (S)

Arbitro: Bastien (FRA)

I top e flop biancocelesti

Provedel 6,5: Migliore in campo dei biancocelesti. Si disimpegna bene soprattutto nel primo tempo evitando in di una circostanza il gol.

Lazzari 6: Prova a cambiare marcia alla squadra ma ci riesce poco. Non per demerito suo.

Immobile 5: Continua il suo momento buio: fotografia quando nel primo tempo da ottima posizione invece di calciatore punta all'assist, sbagliato.

Milinkovic-Savic 5: Non una partita da Sergente. Lento, compassato, nessuna giocata degna di nota. Visibilmente stanco il serbo.