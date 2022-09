Lazio-Feyenoord 4-2: Gol e spettacolo all'Olimpico, buona la prima dei biancocelesti in Europa League. Cronaca, commento e pagelle della partita

Lazio vince per 4 a 2 contro il Feyenoord nella prima giornata del Girone F di Europa League. I biancocelesti vanno oltre al risultato, divertono il pubblico dell'Olimpico e convincono con una grande prestazione in fase di possesso e recupero aggressivo del pallone. La Lazio corre più veloce del Feyenoord e fa girare la palla che lascia impotenti gli avversari. Una prova di forza e di grande calcio da parte degli uomini di Sarri. La partita non è mai in discussione anche se nel finale un calo di tensione, dovuto al risultato già acquisito permette agli olandesi di credere in un finale diverso. Una Lazio bella da vedere a cui sta pure stretto il risultato finale. Alla fiera del gol aperta da Luis Alberto e chiusa dalla doppietta di Vecino (in mezzo il gol di Felipe Anderson), manca solo Immobile che però gioca una bella partita di sacrificio.

Lazio-Feyenoord, la cronaca

Al 4’ la Lazio è già in vantaggio. Sblocca il match Luis Alberto su un bellissimo assist di esterno di Vecino. Al 15esimo raddoppio Lazio. Ottimo contropiede biancoceleste finalizzato da Felipe Anderson che salta Hartman, rientra sul sinistro e calcia sul primo palo trovando un colpevole Bijlow che non riesce a respingere il tiro del brasiliano. Al 26esimo clamorosa occasione per la Lazio: Vecino da zero metro colpisce la palla a botta sicura ma il portiere ospite è miracolosa a deviare il pallone in corner. Al 28esimo però l’uruguaiano si rifà mettendo in rete il tris biancoceleste. Il centrocampista spinge in rete un pallone vagante in area dopo una deviazione del portiere su cross di Zaccagni. Immobile sfiora il poker ma è fortunato Bijlow a respingere in modo fortunoso in angolo. Sul corner seguente vola in cielo Romagnoli ma il suo colpo di testa è centrale. Al 45esimo Luis Alberto direttamente da calcio d’angolo colpisce la traversa col pallone che rientra in campo ma senza trovare una deviazione da parte di un attaccante laziale. Al 42esimo al termine di una triangolazione con Immobile, Marusic calcia col destro ma il portiere è attento e para. Su un errore in uscita della Lazio, il Feyenoord si costruisce un tiro con Szymanski ma Provedel respinge in tuffo. Nel secondo di recupero Immobile si gira in area e spara alto di poco. Occasione Feyenoord ad inizio ripresa con un tiro a giro di Walemark che esce largo non di molto. Al 59esimo grande occasione per Immobile che però da solo davanti al portiere, in posizione leggermente defilata, calcia fuori. Al 63esimo arriva il poker della Lazio che porta la firma di Vecino che trasforma in rete una perfetta imbucata di Luis Alberto. Al 69esimo Gimenez realizza un calcio di rigore assegnato per un fallo di Vecino. All'88esimo il Feyenoord trova il secondo gol sempre con Gimenez che corregge in rete un tiro di Idrissi che aveva colpito la traversa. Al 90esimo miracolo del portiere su tiro di Milinkovic.

Tabellino e pagelle

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Hysaj 6, Gila 6, Romagnoli 6,5 (dal 73’ Patric 6), Marusic 6,5 (dal 76’ Radu 6); Cataldi 6, Vecino 8 (dal 70’ Milinkovic-Saivc 6), Luis Alberto 7 (dal 69’ Basic 6,5); Felipe Anderson 7,5, Immobile 6 (dal 70’ Cancellieri 6), Zaccagni 7. All.: Sarri 7,5

Feyenoord (4-3-3): Bijlow 6,5; Pedersen 4, Trauner 4, Hancko 4, Hartman 4; Timber 4 (dall'86' Paixao s.v.), Kocku 4,5, Szymanski 5,5 (dal 46’ Jahanbakhsh 4,5); Walemark 5,5 (dal 70’ Idrissi5,5), Danilo 4,5 (dal 64’ Gimenez 7), Dilrosun 4,5 (dal 64’ Wieffer 5). All.: Slot 4

Marcatori: 4’ Luis Alberto (L), 15’ Felipe Anderson (L), 28’, 63’ Vecino (L); 69', 88' Gimenez (F)

Ammoniti: Felipe Anderson (L); Idrissi (F)

Arbitro: Ricardo de Burgos (ESP)

I top e i flop biancocelesti

Vecino 8: Doppietta e assist per lui. Mezzo voto in meno perché causa il rigore poi realizzato dal Feyenoord.

Felipe Anderson 7,5: Prestazione super del brasiliano che semina il panico nella difesa avversaria.

Luis Alberto 7: Grande partita del Mago laziale che ha il merito di aprire le danze dopo pochi minuti.

Immobile 6: Partita di grande abnegazione per il capitano biancoceleste a cui manca solo il gol.