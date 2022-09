Midtjylland-Lazio 5-1: Sarri a picco, disfatta biancoceleste in Europa League. Commento, cronaca e pagelle della partita

Clamorosa disfatta della Lazio che cade in maniera fragorosa contro il Midtyjlland nella seconda giornata del girone F di Europa League. I biancocelesti perdono in Danimarca per 5 a 1 in una partita che vede i capitolini in controllo fino al 25esimo. La Lazio subisce mentalmente i gol del Midtyjlland che in pochi minuti fra primo e secondo tempo indirizzano la gara e non riesce più a rientrare in partita nemmeno con i cambi. Una sconfitta brutta e pesante per gli uomini di Sarri dopo la vittoria per 4 a 2 contro il Feyenoord all'esordio. Non passa l'esame di maturità la Lazio che era chiamata ad una prova importante nel dare continuità ai risultati e alle prestazioni.

Midtyjlland-Lazio, la cronaca

Al 26esimo passa il Midtjylland con Paulinho che batte Provedel, al termine di una lunga azione in cui Ewander aveva colto una traversa. Al minuto 30 i danesi raddoppiano con Kaba che sfrutta al meglio uno scivolone in area di Gila che spiana la strada all’attaccante. Provedel poco dopo salva i suoi su un colpo di testa a botta sicura di Dalsgaard. Al 37esimo squillo biancoceleste con Pedro che chiama Lossl alla buona parata. Al 50esimo palo di Luis Alberto su calcio d’angolo, e su ribaltamento d’azione l’arbitro assegna un rigore ai padroni di casa per fallo di Cataldi su eri. Evander dal dischetto spiazza Provedel e fa 3 a 0. Al 57esimo accorcia le distanze la Lazio grazie ad un errore di Lossl che legge male un tiro dalla distanza di Milinkovic. Al 66esimo secondo rigore per il Midtjylland: Isaksen beffa due volte Marusic che lo atterra in area. Dal dischetto va di nuovo Ewander ma Provedel para, sulla respinta il più veloce ad arrivare sul pallone è Isaksen che fa 4 a 1. Al 72esimo arriva il quinto gol danese su piazzato con Sviatchenko che sfugge alla marcatura di Cancellieri. Al 79esimo su errore in uscita del Midtjylland Felipe Anderson prova un destro a giro rasoterra che esce di poco.

Tabellino e pagelle

Midtjylland (4-3-3): Lossl 5; Thychosen 6, Sviatchenko 7, Dalsgaard 6,5, Paulinho 7; Olsson 6,5, Martinez 6 (dal 62’ Charles 6), Evander 7; Isaksen 8 (dal 77’ Chilufya s.v.), Kaba 7 (dall'87' Byskov s.v.), Dreyer 6 (dal 62’ Sisto 6,5). All.: Capellas 8

Lazio (4-3-3): Provedel 6,5; Hysaj 4,5, Gila 4, Romagnoli 5, Radu 5 (dal 53’ Marusic 4,5); Vecino 5,5 (dal 53’ Milinkovic-Savic 6,5), Cataldi 5 (dal 69’ Marcos Antonio 6), Luis Alberto 5; Felipe Anderson 5,5, Immobile 5 (dal 76’ Romero s.v.), Pedro 5,5 (dal 53’ Cancellieri 5). All.: Sarri 4

Marcatori: 26’ Paulinho (M), 30’ Kaba (M), 52’ Evander (M), 67’ Isaksen (M), 72’ Sviatchenko (M); 57’ Milinkovic-Savic (L)

Ammoniti: Paulinho (M); Romagnoli (L)

Arbitro: Dabanovi? (MNE)

I top e flop biancocelesti

Provedel 6,5: Fa quel che può e para pure un calcio di rigore. Incolpevole.

Milinkovic-Savic 6,5: Entra bene in partita ed è il migliore dei suoi. Trova il primo gol stagionale grazie ad un errore del portiere.

Gila 4: Disastroso il centrale spagnolo. Clamorosa la caduta in occasione del due a zero danese.

Marusic 4,5: Non ne indovina una. Disastroso e pasticcione, causa il secondo rigore.