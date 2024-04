Lazio-Salernitana: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in diretta streaming

Venerdì 12 aprile alle ore 20:45 la Lazio scenderà in campo all’Olimpico contro la Salernitana per la partita valida per la trentaduesima giornata di Serie A. I biancocelesti reduci dalla sconfitta nel Derby navigano all’ottavo posto della classifica, lontani dai piazzamenti importanti.

Lazio-Salernitana, le ultime di formazione

Igor Tudor dopo la stracittadina perde per infortunio Ciro Immobile e Alessio Romangoli. Il capitano laziale sarà sostituito da Castellanos e supportato da uno rispolverato Luis Alberto e Kamada, ancora titolare. Dalla panchina Isaksen, ancora out Zaccagni. In difesa senza l’ex Milan, spazio a Gila, Casale e Patric. In mezzo al campo mediana fisica con Vecino e Guendouzi, sugli esterni Marusic e Felipe Anderson. Recupera ma per la panchina Lazzari. In porta ancora Mandas.

La Salernitana, ultima in classifica, affida le sue speranze all’ex Antonio Candreva (che ha deciso il match di andata, ndr) che affiancherà Simy. In difesa l’ex difensore della Roma, Manolas.

Lazio-Salernitana, le probabili formazioni

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Gila; Marusic, Guendouzi, Vecino, Felipe Anderson; Luis Alberto, Kamada; Castellanos. All.: Tudor

Salernitana (4-4-1-1): Costil; Pierozzi, Manolas, Pirola, Bradaric; Tchaouna, Coulibaly, Maggiore, Vignato; Candreva; Simy. All.: Colantuono

Lazio-Salernitana, dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Salernitana sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati potranno vedere la sfida dell'Olimpico collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.