Salernitana-Lazio 2-1: Super Candreva, l'ex castiga i biancocelesti

La Lazio perde per due a uno all'Arechi contro la Salernitana sprecando il vantaggio iniziale. I biancocelesti infatti chiudono il primo tempo in vantaggio grazie ad un rigore (guadagnato e segnato) da Immobile. Il vantaggio, arrivato nonostante un brutto primo tempo della squadra di Sarri, dura poco e infatti la squadra di Sarri conferma la brutta prestazione dei primi 45 minuti e subisce la rimonta campana con le reti di Kastanos e dell'ex Candreva (non perfetto Provedel). Totalmente in tilt e assente il centrocampo che senza Luis Alberto non è lo stesso. Delude Sarri che mostra poco coraggio con cambi prevedibili che non danno la scossa. Una brutta sconfitta che arriva prima dell'appuntamento con il Celtic che vale buona fetta del passaggio del turno in Champions League.

Salernitana-Lazio, la cronaca

Al 23esimo un tiro-cross di Candreva mette in difficoltà la difesa laziale, bravo Provedel a respingere. Al 24esimo mancino di Bohinen che sbatte sulla traversa. Dopo revisione Var l’arbitro assegna un rigore alla Lazio per fallo di Gyomber su Immobile. Dal dischetto va il capitano laziale che non sbaglia. Al 55esimo il pareggio della Salernitana: colpo di testa di Candreva, respinge Provedel ma sulla respinta il più veloce è Kastanos che ribatte in rete. Al 59esimo super azione della Salernitana con Kastanos che mette Candreva davanti a Provedel ma è bravissimo con i piedi Provedel ad evitare il gol. Sul ribaltamento di fronte cross di Felipe Anderson per Zaccagni che in spaccata non trova la porta. Nell’occasione l’attaccante si fa male ed esce con l’aiuto dello staff medico. Al 66esimo Salernitana in vantaggio con un bolide di Candreva su punizione che beffa Provedel che calcola male la traiettoria.

Tabellino e pagelle

Salernitana (3-4-2-1): Costil 6; Daniluc 5,5 (dal 63’ Fazio 6), Gyomber 4,5 (dal 46’ Lovato 6), Pirola 5,5 (dall'86' Bronn s.v.); Mazzocchi 6, Coulibaly 6,5, Bohinen 6,5 (dal 61’ Legowski 6), Bradaric 6; Kastanos 7 (dal 72’ Maggiore 5,5), Candreva 7,5; Ikwuemesi 6. All.: F. Inzaghi 7

Lazio (4-3-3): Provedel 5; Lazzari 5,5 (dal 62’ Hysaj 5,5), Patric 5,5, Gila 5,5, Marusic 6; Cataldi 6 (dall’81’ Vecino s.v.), Guendouzi 5, Kamada 4,5; Felipe Anderson 5,5 (dal 69’ Isaksen 6), Immobile 6,5 (dal 69’ Castellanos 6), Zaccagni 6,5 (dal 62’ Pedro). All.: Sarri 5

Marcatori: 55’ Kastanos (S), 66’ Candreva (S); 43’ Immobile (L)

Ammoniti: Gyomber (S), Daniluc (S), Maggiore (S). Fazio (S), Coulibaly (S); Lazzari (L), Cataldi (L), Vecino (L)

Arbitro: Prontera

I top e flop biancocelesti

Immobile 6,5: Si procura e realizza il rigore del momentaneo vantaggio. Unico acuto della sua partita, poco assistito dai compagni.

Provedel 5: Sul primo gol subito non respinge benissimo, sul secondo si fa beffare da un tiro dalla distanza e centrale.

Guendouzi 5: Molto impreciso e ruvido in ogni circostanza.

Kamada 4,5: Fallisce nettamente l'occasione di sostituire Luis Alberto. Mai pericoloso, mai utile. Non sbaglia soltanto quando gioca semplice con passaggi orizzontali o all'indietro. Deludente oltre le aspettative.