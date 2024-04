Zaccagni-Lazio rinnovo distante. Juventus alla finestra

La Lazio naviga a vista e l’obiettivo del club, dopo la sconfitta nel derby e nell’andata delle semifinali di Coppa Italia, adesso è di limitare danni e portare a termine la stagione al meglio anche se ormai tutti gli obiettivi sembrano essere sfumati. In questo finale, Tudor avrà il compito di iniziare a costruire le basi per la Lazio del futuro, con la rosa che in estate subirà una vera e propria rivoluzione che potrebbe coinvolgere anche Mattia Zaccagni.

Zaccagni stagione deludente

Quattro gol e un assist. Questi i numeri del campionato di Zaccagni distanti anni luce dalla stagione precedente quando l’esterno biancoceleste tocco la doppia cifra di marcature. Il numero 20 oltre a far mancare il suo apporto in zona gol, è stato spesso assente per infortunio lasciando la squadra orfana di fantasia in zona offensiva. Pochi gli acuti stagioni dell’Arciere con l’apice toccato nel Derby di Coppa Italia deciso da un suo rigore, lontano parente dell’uomo in più che ha trascinato la squadra al secondo posto.

I malumori

Vanno di pari passo alle prestazioni deludente di Zaccagni anche i malumori contrattuali. L’esterno offensivo ha il contratto in scadenza con i biancocelesti nel 2025 ma di rinnovo al momento non se ne parla. “Sono quaranta giorni che non sento nessuno della Lazio” - ha detto Giuffrida procuratore dell’attaccante –“Non so se Lotito ha altro da fare, ma evidentemente il rinnovo del mio assistito non è la sua priorità, altrimenti il tempo per sistemare il problema lo troverebbe. In estate ci guarderemo intorno. Anche perché valutando l’ultima proposta che ci hanno fatto, siamo lontani dalla chiusura”. La società aveva offerta a Zaccagni un prolungamento con ingaggio a 3 milioni di euro (bonus compresi), il calciatore e il suo entourage ne chiedono 4.

Juventus alla finestra

Chi si sta inserendo nella distanza fra Zaccagni e la Lazio, è la Juventus. I bianconeri che hanno già un accordo su Felipe Anderson che lascerà Formello a parametro zero in estate, sono pronti a soffiare ai biancocelesti anche l’altro esterno titolare dell’era Sarri. La Torino bianconera è una meta gradita a Zaccagni con la Vecchia Signora pronta ad accontentare il giocatore per quanto riguarda l’aspetto economico. Rispetto a Felipe Anderson, però per portare Zaccagni da Allegri ci sarà da trattare con Lotito che per lasciar partire il suo giocatore chiede minimo 30 milioni di euro.