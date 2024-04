Nainggolan contro Guendouzi: "È una pippa"

Le scorie post Derby non si esauriscono. La stracittadina è stata accesa dai festeggiamenti di Mancini (multato dal Giudice Sportivo) con una bandiera offensiva per la tifoseria laziale e dai tanti scontri in campo a partire dal duello più che rusticano fra Dybala e Guendouzi. Proprio il centrocampista francese è stato bersaglio di critiche da parte di Nainggolan che non ha risparmiato critiche all’ex Marsiglia.

Guendouzi contro Dybala

Guendouzi e Dybala sono stati protagonisti di uno scontro feroce nel secondo tempo del Derby. Dopo che l’argentino è entrato in scivolata sul francese, i due sono arrivati a contatto. Separati da arbitro e compagni, i due hanno continuato il battibecco con la Joya che ha mostrato i parastinchi in cui celebra la vittoria del Coppa del Mondo (successo dell’Albiceleste proprio contro la Francia) al rivale, che non l’ha presa bene.

Nainggolan su Guendouzi

Guendouzi è finito nel mirino dei tifosi giallorossi a cui si aggiunge il carico da novanta scagliato da Nainggolan. Il Ninja infatti ospite su Twitch a Controcalcio ha detto: “Guendouzi sa solo correre. Per me è una pi**a, lo dico così. Tu fai partire uno come Milinkovic-Savic (me lo mettevo sempre in tasca, ha aggiunto successivamente il belga, ndr) e lo rimpiazzi con uno così? Non sta facendo bene lui, sta facendo male la Lazio. Ditemi una sua qualità. Non è veloce e la resistenza la deve avere chi fa atletica. Per me non è da Lazio, tra lui e Duncan prendo tutta la vita il centrocampista della Fiorentina. Non è forte, punto. È un giocatore normale”.

Parole pesanti quelle di Nainggolan che alimentano altre polemiche fra giallorossi e biancocelesti infiammando ancora un Derby senza fine.