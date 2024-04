Milan-Roma: le probabili formazioni e dove la partita di di Europa League in tv e in diretta streaming

Giovedì 11 aprile alle ore 21:00 la Roma scenderà in campo a San Siro contro il Milan per l’andata dei quarti di finale di Europa League. I giallorossi sono giunti a questo punto del torneo dopo aver superato il Feyenoord agli spareggi e il Brighton agli ottavi.

Milan-Roma, le ultime di formazione

De Rossi va verso la conferma della formazione che ha battuto la Lazio nel Derby. Presente dunque il match winner della stracittadina, Mancini (solo multato dopo i festeggiamenti con la bandiera col topo) affiancato da Llorente vista la squalifica di N’Dicka. Cambiano i terzini con Spinazzola e Karsdorp favoriti su Celik e Angelino. Per il resto solo conferme. A centrocampo agiranno Cristante, Paredes e Pellegrini. In attacco a supporto di Lukaku ci sono Dybala e l’ex El Shaarawy. Dalla panchina Abraham. In porta Svilar.

Pioli recupera Loftus-Cheek e l’inglese agirà sulla trequarti dietro a Giroud unica punta. Sugli esterni Leao e Pulisic. Dalla panchina l’ex capitano della Roma, Florenzi. Squalificato Tomori.

Milan-Roma, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All.: Pioli

Roma (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Milan-Roma, dove vedere la partita di Europa League

La partita di Europa League fra Milan e Roma sarà trasmessa sia da Dazn, che su Sky che dalla Rai. La televisione nazionale ha infatti acquistato i diritti dei match delle squadre italiane nelle coppe europee fino a fine stagione e trasmetterà la sfida del Meazza in chiaro su Ra1 e Rai Play.

Gli utenti Dazn potranno seguire il confronto fra De Rossi e Pioli collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

Infine gli abbonati Sky potranno seguire l’incontro sintonizzandosi sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport. Valida la visione su SkyGo e Now.