"Effetto Domino": la Lazio spinge i tifosi all'Olimpico

La Lazio in questa stagione sta mostrando un occhio di riguardo per i suoi tifosi. Infatti dopo le tante polemiche della scorsa stagione, il presidente Lotito in questa annata non si sta risparmiando fra campagna abbonamenti, mercato e promozioni varie. L'ultima iniziativa si chiama "Effetto Domino".

"Effetto Domino"

L'iniziativa lanciata dalla Lazio "Effetto Domino" è una promozione che si rivolge ai non abbonati e riguarda il trittico di partite all'Olimpico contro Spezia del 2 ottobre, Udinese del 16 ottobre e Salernitana del 30 ottobre. Con questa promo il tifoso biancoceleste che acquisterà un biglietto per Lazio-Spezia potrà acquistare un biglietto per la sfida contro l'Udinese a tariffa ridotta. Ancora più basso invece sarà il costo del biglietto per Lazio-Salernitana per il tifoso che avrà acquistato i due biglietti relativi alle altre due sfide.

La Lazio e i tifosi

"Effetto Domino" è soltato l'ultima, per ora, delle iniziative rivolte ai tifosi biancocelesti in questa stagione. La Lazio dopo aver visto l'Olimpico rossonero nella scorsa annata, ha cambiato rotta invitando a più riprese e con iniziative i tifosi laziali allo stadio. Prova di questo è la campagna abbonamenti riaperta tre volte per accogliere i tanti tifosi biancocelesti. I numeri sono stati soddisfacenti con la Lazio che ha registrato oltre 26mila abbonati, terzo risultato migliore di sempre dell'era Lotito.