Campagna abbonamenti Lazio: superati quota 26mila abbonati

Continuano a crescere gli abbonamenti in casa Lazio. La campagna "Avanti Insieme" riaperta per la terza volta da inizio annata, sta dando ottimi risultati al club biancoceleste.

I numeri da record

Oggi alle ore 12:00 è arrivato lo stop alla campagna abbonamenti. che ha registrato oltre 800 nuovi abbonamenti, per un totale di più di 26mila abbonati, precisamente sono 26.193 gli abbonati per questa stagione. Gli ultimi tifosi si sono potuti abbonare per le restanti 15 partite di campionato all'Olimpico più la prima casalinga in Coppa Italia. Numeri da record per il club biancoceleste che con queste cifre ha raggiunto il terzo dato più alto dell'era Lotito dopo le stagioni 2009/10 (27.334 abbonati) e il 2004/05 (28.731 abbonati). Canigiani, responsabile del marketing biancoceleste, ha dichiarato: "L'obiettivo è assestarsi, più o meno per tutta la stagione, intorno ai 40mila".

Mercato e risultati

A spingere il popolo biancoceleste a riempire l'Olimpico sono stati senza dubbio due fattori: il mercato importante del presidente Lotito e i risultati e gioco della squadra di Sarri. Nonostante le frizioni col presidente, è stato dato atto al numero uno laziale del mercato importante con oltre 40 milioni di euro spesi con giocatori di un certo calibro, fra tutti Alessio Romagnoli, tifoso laziale. Inoltre il bel gioco espresso dalla squadra e i risultati con la Lazio a quota 14 punti, a -3 dalla vetta, fanno sognare i tifosi.