"Avanti insieme": al via la campagna abbonamenti 2022/2023 della Lazio

Periodo di grande attività per la Lazio. Dopo lo sbarco a Fiumicino del nuovo arrivo Marco Antonio, i rumors sulle nuove maglie che saranno presentate a piazza del Popolo prima del ritiro estivo, da domani partirà la campagna abbonamenti per la stagione 2022/2023.

"Avanti insieme"

"Avanti insieme" è il motto scelto dalla Lazio per lanciare la sua campagna abbonamenti che prenderà il via giovedì 23 giugno dalle ore 10, per la prossima stagione. Fino a mercoledì 20 luglio alle ore 19:00, gli abbonati della stagione 19/20 potranno rinnovare l’abbonamento, esercitando il diritto di prelazione sul proprio posto o scegliendone uno nuovo. La vendita libera invece riprenderà il 21 luglio alle ore 10:00 e avrà termine il 10 agosto alle ore 19:00. Il pacchetto della campagna abbonamenti comprenderà tutte le 19 partite all'Olimpico di Serie A della squadra di Sarri e la prima partita casalinga di Coppa Italia.

Le novità 2022/2023

La Lazio ha previsto diverse novità per i suoi tifosi che acquisteranno l'abbonamento. Fra i tanti vantaggi riservati ci sarà la personalizzazione, gratuita di una maglia acquistata presso i Lazio Style 1900 oppure assistere al riscaldamento di Immobile e compagni a bordo campo (valido per l'abbonamento in tribuna d'Onore. Per l'abbonamento in tribuna Monte Mario spendendo 94 euro in più si potrà ricevere una maglia autografata). Foto con Olympia e altre promozioni sono state previste per riavvicinare sempre più il pubblico biancoceleste allo stadio dopo una stagione (non la prima) di contrasti fra tifoseria e dirigenza che spesso hanno provocato sciopero del tifo lasciando l'Olimpico vuoto o quasi.

I prezzi

I prezzi, senza agevolazioni o riduzioni, dei vari settori dell'Olimpico variano dai 269 euro della Curva Nord ed i vari settori dei Distinti, fino agli 800 euro della Tribuna Monte Mario. Così la suddivisione della Tevere: la Tribuna Tevere Parterre Laterale costa 449 euro, mentre la Tribuna Tevere Parterre Centrale costa 549 euro, la Tribuna Tevere Laterale 576 euro e un posto nella Tribuna Tevere Top costa 700 euro. 3600 euro previsti per l'abbonamento nella tribuna d'Onore Centrale.