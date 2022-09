La Vis Artena pareggia con la Paganese

Pareggio interno per la Vis Artena, che contro la Paganese trova quasi nel finale un punto comunque buono per iniziare il suo cammino nel girone G di Serie D. All'inizio però chi ha avuto più occasioni è stata l'Artena, che all'11' prende addirittura il palo con un tiro potente di Sirignano e sulla ribattuta De Felice salva per gli ospiti il colpo a botta sicura di Khoris sulla linea. La Paganese incassa e restituisce il colpo ad inizio secondo tempo, con Cusumano che sorprende tutti sul secondo palo e mette in rete il cross arrivato dalla sinistra. La Vis Artena si aggrappa a Patitucci, che al 10' salva su Pozzebon, e risponde al 30' col subentrato Odianose che incorna di testa un cross e ristabilisce la parità. L'Artena ci prova nel finale ma si accontenta di un punto per iniziare il suo campionato.

VIS ARTENA - PAGANESE 1-1

VIS ARTENA Patitucci, Spinozzi (17’st Odianose), Angelilli (42’st De Angelis), Khoris (42’st Tripoli), Vasco, Carannante, Luciani, Canestrelli (17’st Talone), Sirignano, Nannini, Intzidischristos PANCHINA Giuliani, Fagiolo, Pape, Luciani M., Cerbara ALLENATORE Maurizi

PAGANESE Pinestro, Cusumano, Iuliano, Pozzebon, D’Agostino (26’st Del Gesso), De Felice, Capone, Verna (15’st Esposito), Brugnano, Di Somma (17’st Mazzeo), Maccherini (15’st Scandurra 31’st Adeyemo) PANCHINA Reclaf, Pasnevs, Semolella, Ancora ALLENATORE Giampà

MARCATORI Cusumano 5’st (P), Odianose 30’st (VA)

ARBITRO Galiffi di Alghero

ASSISTENTI Gigliotti di Lamezia e Mallimaci di Reggio Calabria

NOTE Ammoniti Carannante Angoli 5-5 Rec. 1’pt - 5’st