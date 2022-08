Vis Artena, le parole di Patitucci "Ho fatto la scelta giusta venendo qui"

Un altro innesto per la Vis Artena che blinda la porta con Pavel Patitucci. Classe 2003, il giovane estremo difensore arriva dalla Primavera del Cosenza ed è ansioso di mettersi in mostra con la sua nuova maglia: “Mi sento benissimo anche perché ho alle spalle oltre venti giorni di preparazione con il Cosenza. Appena arrivato ho subito constatato che si tratta di una piazza importante, organizzata e con una bellissima struttura. Venendo qui sono sicuro di aver fatto la scelta giusta”. Patitucci spiega poi perchè ha scelto proprio la Vis Artena e cosa si aspetta da questa stagione: “Dopo aver parlato con il mio agente e successivamente con il direttore Di Santo che mi ha illustrato il progetto ambizioso della società dei patron Spinelli e Di Cori, non ci ho pensato due volte ad accettare perché gli obiettivi del club coincidono con i miei. Vogliamo disputare un campionato al vertice che possa portare sempre più in alto i colori di questa società. Con il mio agente abbiamo comunicato al Cosenza che non avrei preso in considerazione altre proposte e che bisognava accettare immediatamente il trasferimento alla Vis Artena. Dopo aver incontrato di persona il mister e i componenti della società sono felicissimo di questa mia scelta perché credo sia stata quella più giusta”. In chiusura l'estremo difensore lancia un messaggio ai tifosi: “Impegno e rispetto per questi colori non verranno mai a mancare da parte mia. La società sta allestendo una rosa di qualità che penso darà molte soddisfazioni ai nostri grandi tifosi”.