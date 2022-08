Vis Artena, ufficiale l'arrivo di un ex Avellino

Lamezia, Paganese, Virtus Verona... Solo per citare le ultime. Perché nella sua carriera ci sono state anche Catanzaro, Martina Franca, Avellino e non solo... Una vita in Serie C a difendere e a svettare. Ciro Sirignano è l'ennesimo colpo di una finestra di mercato già da incorniciare per la Vis Artena, un altro capolavoro della dirigenza e dei patron Spinelli e Di Cori. L'esperto centrale (classe 1985) è già pronto ad immergersi nel mondo della Vis Artena: "Qualche settimana fa sono stato contattato da mister Maurizi, allenatore con cui ho vissuto un anno indimenticabile ad Ischia. Sono venuto ad allenarmi e ho trovato un ambiente sano composto da persone cordiali e di cuore. Ho fatto una chiacchierata con il direttore Di Santo e il Presidente Spinelli ed abbiamo chiuso l'accordo. Sono qui per dare un contributo dal punto di vista dell'esperienza, voglio aiutare i giovani e dare una mano a questa società. Posso assicurare che darò sempre tutto dentro al campo e spero che possiamo toglierci insieme tante soddisfazioni"

[comunicato stampa Vis Artena]