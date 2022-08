Vis Artena, ufficiale l'arrivo di Luciani

Colpo a sorpresa della Vis Artena, che si aggiudica le prestazioni di Tiziano Luciani, centrocampista classe 1991 che nella scorsa stagione ha militato nella Cynthialbalonga. "Mi hanno cercato diverse squadre laziali ed anche la Casertana con la quale ho parlato nelle ultime settimane, ma alla fine ho scelto il progetto migliore e più invitante: quello della Vis Artena. Conosco il direttore Pierluigi Di Santo da molto tempo e il bel rapporto che ho con lui è stato fondamentale per questa decisione. Un cammino nuovo per la Vis, in quello che per il club rappresenterà un po’ un anno zero. Obiettivi? Vogliamo arrivare più in alto possibile, ragionando partita dopo partita"