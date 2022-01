La Roma CF prende in prestito Grossi dalla AS Roma

Continua il mercato della Roma CF, che rinforza il suo reparto offensivo con l'arrivo in prestito dell'attaccante classe 2004 Giulia Grossi. La giocatrice ha vinto due scudetti primavera con la AS Roma e ha giocato nella nazionale italiana under 16. Grossi ha già rilasciato per il sito ufficiale del club la sua prima intervista, a cura del reparto comunicazione della Roma CF.

“Sono entusiasta di cominciare a far parte della Roma Calcio Femminile avendo come compagne persone con esperienza nel calcio delle grandi che possono aiutarmi a crescere.” – Queste le sue prime parole dopo l’arrivo. – Da parte mia porto la voglia di dimostrare le mie capacità e impegnarmi al massimo per aiutare questa squadra a raggiungere i suoi obbiettivi..”

I tuoi progetti futuri?

“Come progetti di vita nell’ambito della scuola è il diploma da geometra, per il mio futuro calcistico invece spero di potermi esprimere sempre al meglio e andare avanti il più possibile a coltivare la mia passione che ho sin da piccola.”

Cosa fai nel tempo libero?

“Oltre alla scuola e allo studio per il poco tempo che mi resta cerco di riuscire ad organizzarmi per uscire con gli amici. Per il momento non riesco a fare molto altro.”

Hai un numero preferito per la maglia?

“L’11 è il numero che preferisco perché con questo numero sulla maglia ho sempre fatto buone prestazioni, ma arrivando a stagione iniziata vedrò i numeri rimasti disponibili.”