La Juventus Women forza 8 elimina la Roma CF dalla Coppa Italia

Nonostante il risultato è stata una giornata di festa per la Roma Calcio Femminile, con tante ragazze delle scuole calcio presenti per vedere dal vivo i campioni della Juventus Women, che hanno rispettato il pronostico infliggendo una sconfitta durissima, ma aspettata, alle giocatrici della Roma CF. La resistenza delle padrone di casa del "Certosa" dura gagliardamente quasi venti minuti, con Caruso che apre le danze con un bell'inserimento al 17'. Subito dopo i gol di Hurtig e poi di Agnese Bonfantini, ex giocatrice della Roma Femminile. Chi si prende il palcoscenico però è la ceca Staskova, che tra i due tempi realizza una tripletta che indirizza il risultato verso l'8-1 finale, con il gol al 69' di Hurtig inframmezzato dal gol della bandiera per le padrone di casa di Badawiya.

Reti: 17′ Caruso, 19′ Hurtig, 20′ Bonfantini, 23′ Caruso, 43′ Staskova, 46′ Staskova, 50′ Staskova, 57′ Badawiya, 69′ Hurtig

Roma CF: Di Cicco (46′ Casaroli); Novelli (71′ Di Salvo), Salm, Badawiya, Polverino, Orlando (79′ Farnesi), Di Fazio, Filippi, Peri (58′ Conti), Silvi, Manno (46′ Liskova). All. Cafaro. A disp. Chahid, Del Rosso, Scarozza, Capitta

Juventus Women (4-3-3): Aprile; Lundorf, Lenzini (46′ Pfattner), Salvai (60′ Rosucci), Boattin (46′ Giai); Caruso (46′ Beccari), Zamanian, Nilden; Bonfantini, Staskova (60′ Girelli), Hurtig. All. Montemurro. A disp. Soggiu, Bonansea

Arbitro: Eremitaggio di Ancona