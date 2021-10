La Roma CF parte bene e poi crolla contro il Ravenna

Ancora niente vittoria per la Roma CF, rimontata questa volta dal Ravenna Calcio Femminile, bravo a sfruttare tutte le occasioni capitate nel secondo tempo. La partita era anche iniziata benissimo per la Roma, che dopo solo un minuto trova il vantaggio con Manno che segna con un bel pallonetto, e riesce a difendere il vantaggio accumulato fino agli spogliatoi. Al rientro in campo però è tutta un'altra storia. Il Ravenna impone il suo ritmo forsennato e al 56' si prende il pareggio con un bel tiro da fuori area di Ligi. Il raddoppio è questione di minuti, con Benedetti che da calcio d'angolo fissa il risultato sul 2-1. Il Ravenna ferma la reazione rabbiosa della Roma, che si riversa in avanti alla ricerca del pari, e spegne definitivamente le velleità di rimonta con il gol di Burbassi al 62', brava a ribadire in rete la respinta della traversa di una compagna di squadra. Finisce così la partita per la Roma CF, che resta ferma in fondo alla classifica con un solo punto in quattro partite.