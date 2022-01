Nuovo acquisto per la Roma CF

Durante la pausa della Serie B femminile continua il calciomercato delle squadre, e questa volta ad essere protagonista è la Roma Calcio Femminile, che mette a segno il ritorno della centrocampista classe 2001 Arianna Boldrini. La giocatrice è già stata in passato nella Roma CF, in cui ha militato dai quattordici ai diciassette anni prima di passare nella primavera della AS Roma. Boldrini si è presentata così sul sito ufficiale del suo nuovo club: “Ho bisogno di essere spesso spronata, devo avere più consapevolezza di ciò che posso dare in campo. Spero, però, di portare tutto il mio entusiasmo e volontà di essere utile alla squadra".