La Lupa Frascati vince in trasferta a Gaeta

La Lupa Frascati coglie un successo importante in trasferta contro il Gaeta, mantenendo la vetta del girone C con un vantaggio di otto punti sul Sora, vincente nella stessa giornata contro il Morolo. A sbloccare il match per i frascatini ci ha pensato Citro, che dopo solo tre minuti mette in rete il cross di Pompili e sembra poter indirizzare la partita. Serve attendere la ripresa per altri gol, prima con Pompili che sembra mettere in ghiaccio la partita per gli ospiti con un gol al 9' e poi con Nohman, che sei minuti dopo su rigore accorcia le distanze. Galasso e Arduini tentano il pari ma l'impresa non riesce, e la Lupa Frascati esce con tre punti cruciali da Gaeta.

