La Lupa Frascati supera l'ostacolo Sora e vede i playoff

Uno dei primi match point promozione se lo aggiudica la Lupa Frascati, che contro l'inseguitrice Sora consolida il suo vantaggio in classifica in una partita molto equilibrata. A decidere tutto è il gol di Costantini al 21', freddo dal dischetto per il rigore concesso dall'arbitro per fallo di La Porta. Il Sora reagisce solo nel secondo tempo, con Di Stefano che davanti al portiere non converte una chiara occasione da gol. Ancora più nitida l'occasione al 39', con Molinari che salva su Rossi pronto a chiudere in rete. La Lupa controlla il finale e si prende tre punti cruciali, che spingono il Ferentino a sette punti di distacco e il Sora a otto punti.

