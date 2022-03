I pali frenano la Lupa Frascati contro l'Audace

Tanti rimpianti per la Lupa Frascati, che contro l'Audace non va oltre lo 0-0 in trasferta. La squadra di mister Pace ha tanto da recriminare per la traversa di Montella all'11', bissata al 27' da Muzzi che era già pronto ad esultare. L'Audace si fa vedere in un paio di occasioni con Castrì, ma è probabilmente la squadra più contenta del pareggio uscito fuori domenica pomeriggio, con un punto che li mantiene in zona playout a 4 punti dal Gaeta. Delusione invece per la Lupa, che vede riavvicinarsi il Ferentino e il Sora a cinque punti.

