Lupa Frascati, la carica di Muzzi "Rispettiamo il Sora ma non abbiamo paura della partita"

La sfida tra Lupa Frascati e Sora sarà decisiva per i destini del girone C. Lo sa bene Ramon Muzzi, bomber della Lupa Frascati e tra gli uomini più attesi della sfida. "È facile preparare queste gare perché le motivazioni ti rendono consapevole della posta in palio. Noi sappiamo che vincere domenica può rappresentare il punto di svolta nel nostro campionato, ma non ci faremo condizionare dalla pressione. Stiamo preparando la gara con lo stesso spirito di sempre, perché vincere col Sora vale tre punti come tutte le altre partite che ci aspettano da qui alla fine". Il Sora sarà un avversario durissimo per il Frascati, per ora l'unica squadra capace di batterlo in tutto il girone C. "Non mi piace parlare degli avversari, sono forti e hanno grandi giocatori per la categoria, ma lo siamo anche noi. Dalla nostra, abbiamo un gruppo squadra unito, compatto e soprattutto che può contare su tantissimi giocatori forti. Il nostro gruppo è forte e determinato, rispettiamo il Sora ma non abbiamo paura della partita".