La Lazio batte anche il Torino e si avvicina alla vetta del Campionato Primavera

Vince ancora la Lazio Primavera di mister Sanderra, che con un 2-0 al Torino a Formello resta al terzo posto in classifica ma vola a soli tre punti dal primo posto, complice il pareggio dell'Inter contro l'Hellas.

Il primo tempo

L'inizio è estremamente equilibrato, con il Torino che però spaventa la Lazio con la sua aggressività e che si fa vedere dalle parti di Magro direttamente da calcio d'angolo. Per sbloccarla serve il colpo del fenomeno, e Sanà Fernandes è sicuramente il fenomeno di questa Lazio, e lo dimostra al 20' con l'assist per D'Agostini, il quarto in otto partite, che sblocca il match.

Il secondo tempo

La Lazio riesce a controllare agevolmente il ritmo del match e al 75' sfrutta l'energia del neo entrato Cappelli per siglare il gol del raddoppio. A farlo è Gonzalez, che a tu per tu con Bellocci non sbaglia e mette in rete con facilità. Nel finale il Torino non ha energie per provarci e finisce con i tre punti della Lazio, autrice per ora di un campionato Primavera 1 da sogno.

Il tabellino

LAZIO-TORINO 2-0

Marcatori: 20` D`Agostini, 75` Gonzalez

LAZIO (4-3-3) – Magro; Bedini, Dutu, Ruggeri, Milani; Di Tommaso, Bordin, Napolitano (46` Yordanov); Sana Fernandes (84` Nazzaro), D’Agostini (73` Cappelli), Gonzalez (90`+1` Sulejmani).

A disp.: Renzetti, Sardo, Petta, Serra, Tredicine, Marini, Zazza.

All.: Stefano Sanderra

TORINO (4-3-2-1) – Bellocci; Bianay (47` Muntu Wa Munga), Rettore (46` Azevedo), Dellavalle, Antolini; Della Vecchia (60` Franzoni), Ruszel, Ciammaglichella; Savva, Njie (85` Longoni); Padula (85` Gabellini).

A disp.: Cabella, Acar, Galantai, Zaia, Keita, Marchioro.

All.: Giuseppe Scurto

Arbitro: Mauro Gangi (sez. di Enna)

Ass.: Cerilli – Fratello

NOTE. Ammoniti: 9` Rettore (T), 26` Napolitano (L), 43` Sanderra (L), 54` Dalla Vecchia (T), 56` Savva (T), 65` Bianay (T), 90` Di Tommaso (L)

Recupero: 2` pt, 5` st.