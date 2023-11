Eccellenza Lazio gironi A e B, i risultati della dodicesima giornata: il Pomezia allunga, mentre frena l'UniPomezia

Si è conclusa la dodicesima giornata del girone A di Eccellenza Lazio.

Il girone A: il Pomezia allunga, frena il Campus EUR

La domenica di Eccellenza non porta sostanziali novità per la classifica del girone A, con il Pomezia che approfitta dello stop del Campus EUR in trasferta a Viterbo per allungare a più quattro sulla seconda. Il Pomezia ha vinto in casa contro il Ladispoli con il gol di Massella, mentre la W3 Maccarese tiene il passo del Pomezia vincendo 2-1 in casa contro un Civitavecchia in difficoltà. Domina anche l'Aurelianticaurelio, che in trasferta sorprende il Citizen Academy con i gol di Di Curzio, Giordano e Mucanu. Nella lotta salvezza vince solo l'Audace, che grazie ai gol di Montesi e Calvigioni piega il Villalba nello scontro salvezza ed accorcia a sei punti dal Civitavecchia fuori dalla zona salvezza.

Il girone B: UniPomezia e Terracina non si fanno male

Frena l'UniPomezia, che trova a Tor Sapienza la fiera opposizione dei padroni di casa guidati da una doppietta di Taverna. Non ne approfitta il Terracina, che nella trasferta di Anagni viene fermato dai gol di De Vita e Cardinali. In lotta per i playoff vince il Certosa in casa della Lodigiani, mentre anche il Colleferro non approfitta degli scivoloni davanti, pareggiando a Formia con il gol casalingo di Cusanno. In zona salvezza si desta il Nettuno, che inguaia ancora di più il Ferentino con il 2-0 casalingo a firma Caronti e Laghigna. Vince anche il Roccasecca, trascinato nel posticipo dalla doppietta di Carlini.

I tabellini

GIRONE A:

ARANOVA – VALMONTONE 1921 2-0

ASTREA – MONTESPACCATO 2-2

CITIZEN ACADEMY – AURELIANTICAURELIO 0-3

LUISS – SSA RIETI 1-2

PESCATORI OSTIA – ROMULEA 1-2

FC VITERBO – CAMPUS EUR 0-0

POMEZIA – ACADEMY LA DISPOLI 2-0

VILLALBA OCRES MOCA – AUDACE 1-2

W3 MACCARESE – CIVITAVECCHIA 2-1

GIRONE B:

ATLETICO PONTINIA – GAETA 3-2

CITTA’ DI ANAGNI – TERRACINA 2-2

CITTA’ DI FORMIA – COLLEFERRO 1-1

LODIGIANI – CERTOSA 1-3

MONTE SAN BIAGIO – CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA 1-0

NETTUNO – FERENTINO 2-0

PRO CALCIO TOR SAPIENZA – UNIPOMEZIA 2-2

ROCCASECCA – RACING ARDEA 3-2

VICOVARO – VIS SEZZE 2-3