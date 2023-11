Serie D girone F e G, i risultati dell'undicesima giornata: il Real Monterotondo passa a Tivoli

Si è conclusa l'undicesima giornata dei gironi F e G di Serie D.

Il girone F: il Real Monterotondo schianta il Tivoli

Giornata florida per le squadre laziali, a partire dal Roma City che vince nella difficile trasferta di Sora e si prende tre punti grazie a Di Renzo e Gelonese che la proiettano all'ottavo posto in classifica nel girone F. Il derby salvezza del Lazio lo fa suo il Real Monterotondo, che batte il Tivoli a domicilio e si prende tre punti importantissimi per scavalcare proprio il Tivoli e andare fuori dalla zona retrocessione. Al vantaggio iniziale di Camilli per il Tivoli ha corrisposto la grande reazione del Monterotondo, che ad inizio secondo tempo ribalta con l'uno-due Pasqui Napoleoni e poi chiude definitivamente la questione con Gianni al 30'.

Il girone G:

Nell'anticipo di ieri sorride la Nuova Florida, che con il gol di Costa ad inizio secondo tempo trova tre punti fondamentali per scacciare i fantasmi dell'ultimo periodo e cancellare già il nuovo punto di penalità arrivato l'altro giorno. È l'unica squadra laziale a vincere in un weekend difficile, con la Cynthialbalonga che cade a Cassino per il gol di Ingretolli alla mezz'ora. Pareggia la Cynthialbalonga con il COS Ogliastra, mentre la Romana impatta in casa con l'Ischia e aggancia il Budoni fuori dalla zona retrocessione. Nel derby laziale zero gol e poco spettacolo tra Boreale e Ostiamare, mentre l'Anzio cede in casa al Gladiator in un secondo tempo di livello da parte dei campani.

I tabellini

SERIE D GIRONE F

SORA - ROMA CITY 0-2 ('23'st Di Renzo, 34'st Gelonese)

TIVOLI - REAL MONTEROTONDO 1-3 (33'pt Camilli (T), 8'pt Pasqui (R), 10'st Napoleoni (R), 30'st Gianni (R)

SERIE D GIRONE G

BUDONI - NUOVA FLORIDA 0-1 (10'st Costa)

CASSINO - TRASTEVERE 1-0 (24'pt Ingretolli)

CYNTHIALBALONGA - COS SARRABUS OGLIASTRA 0-0

BOREALE - OSTIAMARE 0-0

ROMANA - ISCHIA 2-2

ANZIO - GLADIATOR 1-3 (45'pt e 46'st Messina, 14'st Ceparano)