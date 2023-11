Caso Nuova Florida, arriva un altro punto di penalizzazione in Serie D

Continua il caos in casa Nuova Florida, che proprio ieri ha cambiato il nome in polemica con le istituzioni locali. La squadra laziale sta vivendo un buon campionato nonostante le tante difficoltà, tra l'addio di mister Boccolini che tanto bene stava facendo e i tre punti di penalizzazione. Proprio i tre punti erano stati superati brillantemente, con la Nuova Florida che si trova ad un solo punto dalla salvezza diretta. Però da quel punto di vista oggi è arrivata una mazzata ulteriore, con la Procura Federale che ha dato un punto di penalità aggiuntivo alla squadra di Serie D a causa della condotta dell'ex patron Pietro Paolella. La Nuova Florida scende così a dieci punti invece che i quattordici conquistati sul campo, rimanendo in zona playout ma scendendo al quartultimo posto.

Il comunicato della procura federale

È disponibile cliccando qui il comunicato della Procura Federale in merito al caso Nuova Florida.