L'Academy Ladispoli smentisce l'esonero del suo allenatore

Smentita secca dell'Academy Ladispoli, che risponde alle voci circolate in questi giorni del possibile esonero di mister Micheli con un duro comunicato. "Ci troviamo costretti a smentire delle notizie false circolate in queste ore sulla riconferma già avvenuta dell'attuale allenatore della prima squadra. Premettiamo che come sempre accaduto, scelte di questo tipo saranno comunicate sui nostri profili ufficiali e non da terze parti. L'Academy Ladispoli parlerà con mister Micheli, che ringraziamo per il lavoro svolto e il risultato ottenuto con determinazione e impegno, solo al termine del campionato con tranquillità ed evitando scelte frettolose che di solito non portano mai a nulla di buono. FORZA LADISPOLI".