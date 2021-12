Il Civitavecchia batte il Ladispoli nel segno di Serpieri

Tre punti di platino per il Civitavecchia, che ripaga con una vittoria il sostegno dei tanti tifosi arrivati in trasferta a Ladispoli per seguire la loro squadra. A decidere il match è bastato il gol di Serpieri arrivato nel primo quarto d'ora della ripresa, in cui il Civitavecchia si era mostrato molto più pimpante concretizzando finalmente il dominio del primo tempo, in cui con Pippi ha avuto un'ottima occasione per sbloccare la gara. Al 13' del secondo tempo arriva il gol che sblocca il match ad opera di Serpieri, che di testa batte Barbaro dando gioia ai tifosi ospiti. Il match sostanzialmente finisce lì, il Ladispoli non riesce ad affacciarsi in maniera pericolosa dalle parti di Scaccia e il Civitavecchia controlla non riuscendo mai a trovare il gol del raddoppio, ma trovando comunque i tre punti. Il Civitavecchia vola così al terzo posto in classifica, ad un solo punto dalla capolista Pomezia, che ha pareggiato oggi in casa contro il Fiumicino.

14a giornata Eccellenza girone A

Academy Ladispoli 0 vs Civitavecchia Calcio 1920 1

Marcatori: 13’st Serpieri

Arbitro sig. D’Anelli di Ciampino

Ammonizioni Catese, La Rosa, Panico

ACADEMY LADISPOLI BARBARO CALCAGNI BUONANNO BEGLIUTI (30’st Toscano) PUCINO DI MAURO PEROCCHI ( 13’st Formilli) CATESE TETI COLACE (39’st Aracri) CAPANNA (19’st D’Aguanno) Panchina AGOSTINI GIUSTINI MUNDO CAROLINI ARACRI D’AGUANNO FORMILLI BEZZICCHERI TOSCANO Allenatore A. Franceschini

CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 SCACCIA FUNARI MANCINI PROIETTI SERPIERI FATARELLA LUCIANI (48’st Imperiale) LA ROSA CERRONI (38’st Scardola) RUGGIERO PIPPI (18’st Panico) Panchina D’ANGELO VALLE IMPERIALE LUCHETTI DI VENTURA CAFORIO PANICO SCARSOLA Allenatore M. Castagnari