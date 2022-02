Pioggia di gol tra Pomezia e Ladispoli

Squadra in casa

Squadra in casa Academy Ladispoli

Una doppietta di Cano spiana la strada al Pomezia nella sfida del girone A di Eccellenza contro l'Academy Ladispoli. Una partita che si è accesa all'improvviso per gli ospiti, avanti 0-2 con i due gol di Cano e Jammeh, quest'ultimo uno splendido tiro da fuori al volo che buca la porta del Ladispoli. A trovare il tris ci pensa di nuovo Jammeh, servito da Cano che ha recuperato palla dopo un brutto errore in disimpegno del Ladispoli. I padroni di casa accorciano con un gol da angolo di Catese ma vedono ridursi ancora di più le loro speranze con la doppia ammonizione arrivata a Di Mauro. Ruggiero mette la firma sul poker del Pomezia ma il gol suona anche la sveglia al Ladispoli, che si porta sul clamoroso 3-4 con Pietrobattista e Toscano. Il gol di Toscano, arrivato al 95', è troppo tardi però per riaprire la partita, e il Pomezia consolida così il primato nel girone A.

Ladispoli - Pomezia 3 - 4 (Cano (P), Jammeh (P), Jammeh (P), Catese (L), Ruggiero (P), Pietrobattista (L), Toscano (rig) (L)