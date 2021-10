Il Ladispoli vince in trasferta e prolunga la crisi dell'Ottavia

Altra sconfitta per l'Ottavia, nella settima giornata del girone A di Eccellenza 2021-2022. A punire la squadra di Porcelli il gol dell'ex di Luca Teti, che al 39' del primo tempo sigla il gol vittoria sugli sviluppi di un calcio d'angolo. In precedenza la squadra di casa era andata vicina al vantaggio con un pallonetto di Pietrini uscito di poco. Nella ripresa il forcing dell'Ottavia genera tante occasioni da gol, merito anche dell'entrata dell'ex Ladispoli Neri, e recrimina per due contatti sospetti nella sua area di rigore. Non arriva però il goal del pari e l'Ottavia deve fare i conti con la quinta sconfitta in campionato e una situazione di classifica sempre meno confortevole.

OTTAVIA: Tomarelli, Petricca, Vendetti, Rubino (19'pt Ferruzzi), Casciotti, Cervini (36'st Flore), Paloni, Gramaccioni, Murri (17'st Neri), Petrini, Moretti (8'st Laureti). A disp: Lori, Tedeschi, Chinche Gomez, Geracitano, Del Proposto. All. Giuseppe Porcelli

LADISPOLI: Barbaro, Begliuti (44'st Perocchi), Colace (34'st Bezziccheri), Calcagni, Pucino, Di Mauro, D'Aguanno (42'st Aracri), Catese, Teti, Toscano (25'st Petrocchi), Capanna. A disp: Agostini, Grisini, Carolini, Formilli Fendi, Pallozzi Lavorante. All. Aldobrando Franceschini

ARBITRO: Iudicone di Formia

ASSISTENTI: Nappi di Latina e Parente di Albano

MARCATORE: 39'pt Teti

NOTE: Spettatori 200 circa. Ammoniti: Teti, Vendetti, Neri. Angoli: 6-5. Recupero: 2'pt; 4'st