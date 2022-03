L'Academy Ladispoli annuncia il cambio di allenatore

Cambio in panchina per l'Academy Ladispoli, la società del girone A di Eccellenza Lazio ha annunciato l'arrivo in panchina del tecnico Michele Micheli. La società di Ladispoli aveva sollevato recentemente dal loro incarico il DS Claudio Carelli e il tecnico della prima squadra Marco Pedini, annunciando contestualmente oggi il suo nuovo allenatore con un breve comunicato ufficiale sulla sua pagina. " L’SSD Academy Ladispoli comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della Prima Squadra a MICHELE MICHELI @mrmick___ A mister Micheli i nostri migliori auguri per questa nuova avventura Forza Ladispoli ".