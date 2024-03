Inter-Roma Femminile 1-2: Le giallorosse sbancano Milano, Spugna vicino al bis scudetto

La Roma batte per 2-1 l'Inter a Milano e continua la sua corsa verso lo scudetto. Le giallorosse non brillano e trovano anzi ancora degli avversari ostici nelle neroazzurre. Le campionesse d'Italia sbloccano subito la partita con Kumagai ma poi subiscono la rimonta interista con la squadra di Guarino che crea tanto fino al pari di Bonfantini. Poi nel finale la fortuna sorride alle campionesse d'Italia con un tiro deviato di Troelsgaard. Successo importante che avvicina la Roma al tricolore.

Inter-Roma, la cronaca

Al 6’ la Roma è già in vantaggio. Dagli sviluppi di calcio d’angolo Giugliano scambia con Giacinti e trova la traversa, il pallone sbatte prima sulla mano di Cambiaghi e arriva a Kumagai che è lesta a spingerlo in rete. Reazione neroazzura con un sinistro di Bonfantini fuori di poco. Al 23esimo un rimpallo favorisce Cambiaghi che davanti a Ceasar spara alto. Al 40esimo Inter vicina al gol con Cambiaghi che colpisce il palo. Al 51esimo Minami per anticipare un avversario rischia l’autogol. Al 59esimo l’Inter trova il pareggio grazie a Bonfantini che spinge in porta un assist di Cambiaghi. All'89esimo Troelsgaard riporta in vantaggio la Roma con un tiro dalla distanza.

Tabellino e pagelle

Inter (4-3-3): Cetinjua 6, Bowen 6, Bonfantini 7, Robustellini 5,5, Serturini 6,5 (dal 60’ Simonetti 6), Fordos 5,5, Magull 5,5, Milinkovic 5,5 (dal 60’ Polli 6), Thogersen 5,5, Csiszar 5,5, Cambiaghi 7 (dal 76’ Bugeja s.v.). All.: Guarino 6,5

Roma (4-3-3): Ceasar 6; Bartoli 6, Linari 6, Minami 6, Di Guglielmo 6,5; Greggi 6 (dal 76’ Troelsgaard 7), Kumagai 7, Giugliano 6,5; Haavi 5,5, Giacinti 6 (dal 93' Feiersinger s.v.), Viens 6 (dal 66’ Pilgrim 6). All.: Spugna 6,5

Marcatrici: 59’ Bonfantini (I); 6’ Kumagai (R), 89' Trolesgaard (R)

Ammonite: Linari (R)

Arbitro: Zanotti

Le top e flop giallorosse

Troelsgaard 7: Entra dalla panchina e pesca il jolly vincente.

Kumagai 7: Solita prestazione di livello in mezzo al campo. Lesta a trovare la zampata del momentaneo 0-1.

Di Guglielmo 6,5: Prova di sostanza di spinta, di qualità.

Haavi 5,5: Non festeggia nel miglior dei modi la convocazione con la Norvegia. Non punge.