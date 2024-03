Roma Femminile-Sassuolo 3-0: Giugliano più Giacinti, tris giallorosso al Tre Fontane

La Roma vince per tre a zero contro il Sassuolo nel match valido per la poule scudetto. Altra prova di forza della squadra di mister Spugna che spazza via senza fatica le neroverdi. Un tre a zero netto figlio delle reti di Giugliano (nono gol in campionato) e Valentina Giacinti che chiude i conti nella ripresa. Partita che la Roma gestisce senza mai rischiare andando a +10 dalla Juventus seconda. Prossimo appuntamento la trasferta contro l'Inter.

Tabellino e pagelle

Al 10’ cross di Haavi per Giugliano che colpisce di testa, blocca Durand. Al 33esimo la Roma sblocca la partita: Giacinti vince il contrasto con Filangeri e serve Giugliano che stoppa e col sinistro calcia sfiorando il palo e insaccando la rete del vantaggio. Al minuto 50 arriva il due a zero della Roma con un calcio di rigore realizzato da Giugliano. Al 58esimo il tris romanista firmato da Valentina Giacinti con un destro a giro.

Roma (3-5-2): Ceasar 6; Bartoli 6, Linari 6, Minami 6; Sonstevold 6,5; Giugliano 7,5 (dal 73’ Feiersinger 6), Kumagai 6,5 (dal 73’ Troelsgaard 6), Greggi 6,5 (dall’82’ Tomaselli s.v.), Haavi 6,5 (dal 61’ Di Guglielmo 6); Viens 6 (dal 61’ Pilgrim 6), Giacinti 7. All.: Spugna 7

Sassuolo (4-3-1-2): Durand 6; Orsi 6, Filangeri 5 (dal 68’ Simon 6), Pleidrup 5,5, Philtjens 5,5; Pondini 6, Missipo 5 (dal 74’ Jane 6), Prugna 6 (dal 68’ Mihelic 6); Kullashi 5,5; Clelland 5,5 (dal 56’ Sabatino), Beccari 6 (46' Sciabica 5,5). All.: Piovani 5

Marcatrici: 38’, 50’ Giugliano (R), 58’ Giacinti (R)

Ammonite: Pleidrup (S), Missipo (S)

Arbitro: Marotta

Le top e flop giallorosse

Giugliano 7,5: E sono nove i gol in campionato. Sempre pesanti e belli. Super stagione.

Giacinti 7: Prima l’assist e poi il gol. Continua la sua striscia positiva contro le neroverdi.

Greggi 6,5: Primo tempo con tanti errori, cresce e di molto, la sua prestazione nella ripresa.

Viens 6: Partita positiva ma senza acuti per la canadese.