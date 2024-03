Milan-Roma Femminile 0-2: Haavi e Pilgrim decidono l'andata della semifinale di Coppa Italia

La Roma Femminile batte il Milan per 2-0 nell’andata delle semifinali di Coppa Italia. Le giallorosse controllano la partita ma sbloccano il match soltanto nel finale. Il muro milanista infatti crolla sotto un gran colpo di Haavi che spiana la strada al successo romanista impreziosito dal primo gol con la nuova maglia di Pilgrim. Risultato importante per la Roma che fra una settimana al Tre Fontane attenderà il Milan per la gara di ritorno nella quale partirà con due gol di vantaggio e con un piede in finale.

Milan-Roma, la cronaca

Al 15esimo Giugliano ci prova direttamente su punizione ma colpisce il palo. Al 44esimo sinistro di Giacinti che diventa assist per Haavi che in scivolata per poco non arriva sul pallone. Nel recupero assist di Sostenvold per Giacinti, ma il mancino della ex dell’incontro è bloccato da Giuliani. Al 62esimo grande giocata di Pilgrim per Giacinti che invece di tirare appoggia a Giugliano dentro l’area che col destro colpisce la traversa col pallone che rimbalza sulla linea. Al 67esimo tiro di Staskova, para Ceasar. Al 72esimo miracolo di Giuliani su un tocco di esterno di Kramzar. All’83esimo la Roma sblocca la partita con un destro al volo di Haavi su una respinta corta della difesa milanista. Al 91esimo super gol di Pilgrim che col mancino da posizione defilata batte Giuliani.

Tabellino e pagelle

Milan (4-3-3): Giuliani 6; Guagni 5 (dal 94’Arnadottir s.v.), Mesjasz 5, Bergamaschi 5 (45' Soffia 6); Vigilucci 5,5, Mascarello 5,5, Dubcova 6 (Ijeh); Dompig 5,5, Nadim 6 (dal 57’ Laurent 5,5), Marinelli 5,5 (dal 58’ Staskova 5). All.: Corti 5,5

Roma (4-3-3): Ceasar 6; Bartoli 6,5, Linari 6, Valdezate 6, Sonstevold 6; Greggi 6 (dal 71’ Kumagai 6,5), Troelsgaard 6 (dall’84’ Feiersinger s.v.), Giugliano 6,5; Glionna s.v. (dal 7’ Pilgrim 7,5), Giacinti 6 (dal 72’ Kramzar 6,5), Haavi 8. All.: Spugna 7

Marcatrici: 83’ Haavi (R), 91’ Pilgrim (R)

Ammonite: Bergamaschi (M),Staskova (M); Linari (R), Kumagai (R)

Arbitro: Mirabella

Le top e flop giallorosse

Haavi 8: Una furia la norvegese imprendibile per la difesa milanista. Suo il gol, molto bello, che sblocca il match.

Pilgrim 7,5: Entra a freddo per l’infortunio di Glionna e gioca una grande partita. Con i suoi dribbling semina il panico fra le rossonere. Una perla il suo primo gol in giallorosso.

Giugliano 6,5: A lungo la più pericolosa della Roma. Non trova il gol per via di una traversa e un palo.

Kramzar 6,5: Buon ingresso in partita. Solo un grande intervento di Giuliani le nega il gol.