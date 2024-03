Roma Femminile-Milan 5-2: goleada romanista, le giallorosse volano in finale di Coppa Italia

La Roma Femminile spazza via il Milan per 5-2 nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. Le giallorosse dopo il 2-0 dell'andata, dilagano sotto il diluvio del Tre Fontane sbloccando subito la partita con un gioiello di Haavi. Il Milan non entra in gara e la Roma dilaga. Nel finale, in una squadra rivoluzionata da Spugna a risultato acquisito, la reazione rossonera che accorcia le distanze prima della nuova dimostrazione romanista che arrotonda il punteggio. Il pokerissimo fa volare la Roma alla finale di Coppa Italia dove affronterà la Fiorentina.

Roma-Milan, la cronaca

All’ottavo Roma in vantaggio: grande giocata di Haavi che rientra sul mancino e porta avanti le giallorosse. Al 20esimo Pilgrim vicino al raddoppio con un bel tiro a giro che sbatte sulla traversa. Al 31esimo il due a zero della Roma: Giacinti serve Di Guglielmo dentro l’area che col mancino fulmina Babb. Al 40esimo tiro di Greggi da fuori area e seconda traversa della partita per la Roma. Ad inizio ripresa destro velenose di Laurent, respinge con i piedi Korpela. Al 47esimo il portiere della Roma è ancora attento sul destro di Piga. Tris romanista al 65esimo con una perla di Giugliano che con un colpo sotto batte Babb. All’80esimo il Milan accorcia le distanze con un bel pallonetto di Ijeh. Laurent all’85esimo sugli sviluppi di calcio d’angolo beffa Korpela e autogol del portiere romanista. Al 92esimo Giacinti scappa sull'out di sinistra e mette in mezzo per Viens che con un semplice tocco chiude la partita. Al 94esimo in contropiede Feiersinger sigla il quinto gol.

Tabellino e pagelle

Roma (4-3-3): Korpela 5; Bartoli 7 (dal 76’ Viens 7), Valdezate 5,5, Minami 6, Di Guglielmo 7; Greggi 6,5 (dal 61’ Feiersinger 7), Kumagai 6,5, Giugliano 7,5 (dal 72’Ciccotti 6); Haavi 7,5 (dal 72’ Sostenvold 6), Giacinti 7, Pilgrim 6,5 (dal 61’ Pellegrino Cimò 6). All.: Spugna 7

Milan (4-2-3-1): Babb 6; Soffia 4,5, Mesjasz 4, Piga 5, Bergamaschi 4,5; Grimshaw 5 (dal 72’ Vigilucci 6), Mascarello 5,5; Asllani 5 (dal 46’ Marinelli 5,5), Nadim 5 (dal 46’ Laurent 7), Dompig 5,5 (dal 72’ Swaby 6); Staskova 5 (dal 59’ Ijeh 7). All.: Corti 5,5

Marcatrici: 8’ Haavi (R), 31’ Di Guglielmo (R), 65’ Giugliano (R), 92' Viens (R), 94' Feiersinger (R); 80’ Ijeh (M), 85’ aut. Korpela (M)

Ammonite: Grimshaw (M)

Arbitro: Madonia

Le top e flop giallorosse

Giacinti 7: Sfiora più volte il gol che non arriva. Si mette però a pieno servizio della squadra con due assist e tante ottime sponde.

Haavi 7,5: Un gol pazzesco che apre la goleada romanista.

Giugliano 7,5: Altro gol pregevole in una stagione da incorniciare.

Korpela 5: Pasticcia ed è sfortunata nel finale.