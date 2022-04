Il C.S Primavera rimonta l'Indomita Pomezia e si avvicina alla salvezza

L'ultima in casa dell'Indomita Pomezia non lascia il sorriso ai tifosi dell'Indomita, che vedono la propria squadra cadere contro un buon Centro Sportivo Primavera, che fa un passo in avanti importante verso la salvezza diretta con i tre punti pometini. Una sfida che era iniziata male per gli ospiti, con il gol di Italiano che mette la sfida in salita per il C.S Primavera. La reazione arriva però rabbiosa nel secondo tempo, con Montella che con una doppietta in dieci minuti ribalta il match e nel finale chiude una grande rimonta con Giurelli, che regala tre punti fondamentali alla sua squadra. L'Indomita invece è già sicura della salvezza, con il sogno playoff matematicamente lontano.

Indomita Pomezia vs Centro Sportivo Primavera 1-3 (7' Italiano (I), 57' 66' Montella, 75' Giurelli (C))