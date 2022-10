Indomita Pomezia, mister Aiello sulla partita con l'Astrea "Dobbiamo lavorare sulla concentrazione"

Brucia all'Indomita Pomezia la sconfitta contro l'Astrea, che ha rimontato lo svantaggio iniziale e vanificato una buona prestazione della squadra pometina, che con il suo tecnico prova a mettere ordine. “In queste cinque giornate di campionato abbiamo sempre offerto delle buone prestazioni sul livello del gioco, in quattro occasioni su cinque siamo andati in vantaggio poi però non siamo riusciri a portare a casa l'intera posta in palio. Credo che il problema principale sia quindi sulla concentrazione. Non riusciamo a mantenere alto il livello mentale durante tutta la gara e questo comporta che per quanto la squadra si impegni ed offra delle belle prestazioni raccolga meno di quanto meriterebbe. Dopo la vittoria contro l'Unipomezia non siamo riusciti ad avere continuità nei risultati ed adesso i punti persi iniziano ad essere un po' troppi. Nello specifico contro l'Astrea non abbiamo avuto il miglior atteggiamento e questo ci è costato caro. Dopo un grande primo tempo chiuso in vantaggio anche in undici contro dieci abbiamo avuto una flessione a livello di concentrazione che abbiamo pagato caro. Cercheremo di lavorare su questo per poter riprendere a fare punti già dalla prossima giornata”.