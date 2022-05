Indomita Pomezia, il punto sulla stagione di mister Aiello "Per noi è stata una stagione straordinaria"

Si è chiusa con un bel quarto posto la stagione dell'Indomita Pomezia, che non ha raggiunto i playoff ma ha ampiamente evitato di dover passare per i playout. Una gioia riecheggiata nelle parole del suo tecnico Leonardo Aiello.“Per noi è stata una stagione straordinaria abbiamo raggiunto il nostro obiettivo cioè la salvezza senza passare per i play out ma diretta. Ci siamo piazzati al quarto posto, posizione impensabile ad inizio stagione, soprattutto per alcuni addetti ai lavori che ci davano sin da subito retrocessi direttamente, il merito però è soprattutto dei ragazzi che ci hanno sempre creduto, si sono allenati sempre bene, andando oltre le aspettive, un quarto posto meritato sul campo e quindi li voglio ringraziare tutti così, come voglio ringraziare la società che ci ha messo nelle condizioni di fare tutto questo stando sempre vicino alla squadra. Infine un doveroso ringraziamento va a tutto il mio staff fatto di persone preparate e con passione”.