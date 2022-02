Il FalascheLavinio cade contro l'Indomita Pomezia

Sconfitta interna per il FalascheLavinio, che cade a Villa Claudia sotto i colpi dell'Indomita Pomezia e si vede raggiunta in classifica dal Sant'Angelo Romano, che spinge il Falasche fuori dalla zona salvezza e dentro la zona playout. Una vera beffa per i padroni di casa, in vantaggio per 2-0 con i gol di Tovalieri e Zimbardi nel primo quarto d'ora ma che sono progressivamente crollati sotto la spinta del Pomezia, che a fine primo tempo ha affondato il colpo con Marino riaprendo il match. Tutt'altra musica nel secondo tempo, con Italiano e Seferi che nei primi dieci minuti tramortiscono i padroni di casa, consegnando una vittoria importante ed inesperata, visto il risultato, all'Indomita Pomezia.

Falaschelavinio: Gemelli, Giacinti (9'st Giampaoli), Cipriani (19'st Ferrari), Fusco (19'st Guastella), Treccarichi, Bernardi, Pirazzi (9'st Capolei), Vitolo (29'st Piervenanzi), Zimbardi, Neroni, Tovalieri. A disp. Masciarelli, Cancelli, Ranieri, Gallello. All. Cassioli.

Indomita Pomezia: Mastella, Zanoni (44'pt Castagna), Oliva, Battaiotto, Ugolini (26'st Del Grosso Alessandro), Pacchiarotti, Seferi (32'st Medei), Battaglia, Italiano (45'st Tortora), Marino, Boccadifuoco (14'st Del Grosso Andrea). A disp. Medei, Torrini, Pennacchio, Ferrari Federico. All. Aniello. Arbitro: Cornel Pal di Roma1 (De Salazar, Agostino).

Reti: 11'pt Zimbardi, 16'pt Tovalieri, 45'pt Marino, 4'st Italiano, 7'st Seferi. Note: espulsi al 44'st Bernardi e Del Grosso Andrea. Ammoniti Neroni, Fusco, Pirazzi, Cipriani, Ferrari, Capolei, Tortora, Battaiotto. Calci d'angolo 7 a 5 per il Falaschelavinio. Recupero 4', 5'.