Il tris di Renzetti fa volare la Luiss, battuto il FalascheLavinio

Senza storia la sfida del girone B di Eccellenza Lazio tra FalascheLavinio e la AS Luiss. La squadra di mister Stendardo si aggrappa al tris di Renzetti che realizza una splendida tripletta e regala tre punti cruciali alla squadra universitaria per la lotta promozione, con la Luiss ora al secondo posto in classifica. Per il Falasche l'unica consolazione arriva da Zimbardi, che dopo aver sprecato due buone occasioni a tu per tu con il portiere realizza il gol della bandiera. Non abbastanza per portare a casa un punto per la squadra ospite, ferma a 27 punti e nel pieno della zona playout.

Luiss - FalascheLavinio 3-1 (Renzetti, Renzetti, Renzetti, Zimbardi)