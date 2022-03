FalascheLavinio, ufficiale un ritorno nel ruolo di allenatore

Cambia il tecnico del FalascheLavinio, che dopo la separazione con Cristian Cassioli annuncia il ritorno in panchina di Gianluca Sgarra, già due volte allenatore del Falasche e che torna ad allenare la squadra laziale dopo la scorsa stagione. "La società comunica di aver affidato la guida della prima squadra, che disputa il campionato di Eccellenza, al mister Gianluca Sgarra. Quello di Sgarra è un gradito ritorno, dopo aver condotto la squadra in Eccellenza per due stagioni, quest'anno aveva deciso di prendersi un anno sabatico ma alla chiamata del presidente Emilio Pasquino, con cui lo lega una grande amicizia, non ha potuto dire di no. Mister Sgarra è stato presentato oggi alla squadra e poi ha diretto l'allenamento, dimostrando da subito grande entusiasmo e voglia di fare bene. Bentornato mister!!!".