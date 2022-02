Pari e niente reti tra FalascheLavinio e Vigor Perconti

Squadra in casa

Squadra in casa Vigor Perconti

La sfida tra FalascheLavinio e Vigor Perconti termina con tante occasioni per entrambe le parti ma nessun gol, complice la poca mira degli attaccanti e l'ottima prestazione dei due portieri Pedulla e Mastropietro, che si sono fatti trovare pronti e hanno regalato alle loro squadre un pareggio buono per la classifica e che in qualche modo accontenta tutti. Il FalascheLavinio si allontana dalla zona playout, mantenendo un punto di vantaggio proprio sulla Vigor.

Vigor Perconti - Falaschelavinio 0-0

Vigor Perconti: Pedulla, Fofana, Grimaldi, La Posta, Bellagamba, Moro, Mascolo, Sagnotti, Kone, Falanga, Peguiron (35'st Pagni). A disp. Dimasi, Staffa, Casoli, Scaccia, Francioni, Capparella, Russo, Roberti. All. Bellinati.

Falaschelavinio: Mastropietro, Giampaoli, Cipriani (32'st Neroni), Piervenanzi (9'st Ferrari Fabrizio), Treccarichi, Bernardi, Fusco (40'st Gallello), Vitolo, Zimbardi (24'st Tovalieri), Ferrari Fabio, Capolei (9'st Pirazzi). A disp. Gemelli, Giacinti, Guastella. All. Cassioli.

Arbitro: Sambuchi di Tivoli (Caputo, Colizzi).

Note: ammoniti La Posta, Peguiron, Moro, Kone, Cipriani. Calci d'angolo 3 a 3. Recupero 4’, 3’.