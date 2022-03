FalascheLavinio, ufficiale il cambio di allenatore

Cambio di allenatore per il FalascheLavinio, che annuncia la separazione dal tecnico della prima squadra Cristian Cassioli con un comunicato pubblicato sul loro sito internet. "La società comunica che Cristian Cassioli non è più l'allenatore della prima squadra. La decisione è stata presa di comune accordo tra il mister e la dirigenza. La società ci tiene a ringraziare mister Cassioli per quanto fatto nel periodo che lo ha visto alla guida della squadra di Eccellenza e gli augura le migliori fortune per il futuro calcistico. Inoltre la società comunica che nelle prossime ore sarà comunicato il nome del nuovo allenatore.".